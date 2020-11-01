الشرطة الكندية توقف مشتبه به في حادث الطعن بمدينة كيبيك

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
الشرطة الكندية - أرشيفية
الشرطة الكندية - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بأن الشرطة الكندية، أوقفت مشتبه به في حادث الطعن الذي أسفر عن  سقوط "عدد من الضحايا".

 

وكشفت الشرطة الفرنسية، أن الهجوم أسفر عن قتيلين و5 جرحى بهجوم في مدينة كيبيك الكندية واعتقال مشتبه به.

 

وشهدت فرنسا، أمس السبت، حادث اعتداء على كاهن أرثوذكسي يوناني، في مدينة ليون الفرنسية، كما شهدت محاولة طعن في مكان آخر، وذلك بعد أيام قليلة من حادث الهجوم على كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وقطع رأس مدرس التاريخ "صامويل باتي"، على خلفية عرض الأخير رسوما مسيئة للرسول في أحد فصوله الدراسية.

 

وقام شاب تونسي يدعى إبراهيم عيساوي يوم الخميس، يحمل سكينا وهو يهتف "الله أكبر" بقطع رأس امرأة وقتل شخصين آخرين في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية قبل إطلاق النار عليه واعتقاله من قبل الشرطة.

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مدرس تاريخ كندا قطع رأس امرأة حادث طعن الشرطة الكندية

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