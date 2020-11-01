عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

أفادت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، بأن الشرطة الكندية أعلنت سقوط عدد من الضحايا في هجوم بسلاح أبيض وتوقيف مشتبه به.





وأشارت، إلى أن الهجوم أسفر عن قتيلين و5 جرحى بهجوم في مدينة كيبيك الكندية واعتقال مشتبه به.



