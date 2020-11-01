أزمة كهربا ومحمد فضل وتصريحات جديدة لماكرون وتقلبات جوية.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:18 ص
كهربا
كهربا
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقالت المسافرة الأسترالية في تصريحات لقناة العربية الإخبارية: "أبلغونا في مطار الدوحة في البداية أن هناك مشكلة في الإنارة، ولاحقا أخبرونا أن هناك مشكلة أمنية، وتم اقتياد النساء والأطفال في مشهد مخيف، وتم عزل الرجال في الطائرة وكانوا خائفين جدا".

وقال ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "خلافا لكثير مما سمعت وشاهدت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، فإنّ بلدنا ليس لديه مشكلة مع أي دينٍ كان، وجميع هذه الأديان تمارَس بحرية على أرضه، ليس هناك وصم: فرنسا متمسكة بالسلام وبالعيش معا".

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، عن إغلاق طريقي قنا اتجاه سفاجا، والقصير اتجاه قفط فقط، لوجود تقلبات جوية.

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق سوهاج اتجاه سفاجا، لسوء الأحوال الجوية.

أعلنت الممثلة التركية توفانا تركاي، عبر خاصية "أستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"  إصابتها بفيروس كورونا، بعدما شعرت ببعض الأعراض عليها التي تدل على الإصابة.

وقال محمد فاروق مٌقدم برنامج البريمو على قناة Ten  أن النادي الأهلي يٌقرر معاقبة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

وتوقع خبراء الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسلوم، ومطروح والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد، وهي: أسيوط، المنيا، بحيرة ناصر، وأبوسمبل.

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