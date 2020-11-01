ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأحد

تستأنف منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد الاول من شهر نوفمبر، حيث أقيمت حتى الآن 4 مباريات فقط من الأسبوع.





ويلتقي فريق استون فيلا مع منافسه ساوثهامبتون في افتتاحية مباريات اليوم، ويستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره إيفرتون، وتعد قمة تلك الجولة بين مانشستر يونايتد وأرسنال، ويختتم هذا اليوم بلقاء توتنهام هوتسبير وبرايتون في لندن.





وتأتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن كالتالي :-





1- سون هيونج 8 أهداف.

2- محمد صلاح 7 أهداف.

3- دومنيك كالفيرت لوين 7 أهداف.

4- جيمي فاردي 6 أهداف.

5- باتريك بامفورد 6 أهداف.

6- ويلفريد زاها 5 أهداف.

7- هاري كين 5 أهداف.



