التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال اليوم الأحد 1 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وارسنال في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام آرسنال، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط: فريد - ماتيتش - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كافاني - جرينوود.





بينما تأتي التشكيلة المتوقعة لأرسنال :-

لينو - بيليرين - تيرني - جابريال - موستافي - ساكا - توماس بارتي - تشاكا - ويليان - ايميريك اوباميانج - الكسندر لاكازيت.



