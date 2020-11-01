إيهاب جلال يقترب من قيادة براميدز

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:04 ص
بيراميدز
بيراميدز
ريهام عبد المحسن
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دخل إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة السابق دائرة المرشحين مرة أخرى لخلافة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق لبراميدز.

وذكرت تقارير صحفية أن براميدز أقال تشاتشيتش بسبب الأخطاء التي ارتكبها في الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر كما أضاع المركز الثاني في الدوري بعد أن حسمه الزمالك بالإضافة إلى خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة على يد نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الماضي على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

ويدرس مجلس إدارة براميدز التعاقد مع إيهاب جلال ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدير الفني الكرواتي في حالة عدم التمكن من التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وأكد أحد المصادر داخل براميدز أن الإدارة تفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة تشاتشيتش لافتًا إلى أنه سيكون مدربا لم يسبق له العمل في الدوري المصري من قبل كما أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي فور الانتهاء من المفاوضات وتوقيع العقود.

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رياضة بيراميدز ايهاب جلال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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