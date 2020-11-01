عاجل.. إغلاق طريقي قنا والقصير بسبب التقلبات الجوية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، عن إغلاق طريقي قنا اتجاه سفاجا، والقصير اتجاه قفط فقط، لوجود تقلبات جوية.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات الأمنية بتكثيف التواجد المروري بالطريق، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 1 نوفمبر 2020، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

يسود ساعات النهار، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، و طقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
 أما بالنسبة لساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس  ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، ولطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وتوقع خبراء الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسلوم، ومطروح والإسكندرية، وأمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد، وهي: أسيوط، المنيا، بحيرة ناصر، وأبوسمبل.

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