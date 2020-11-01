تفاصيل حفل أصالة بمركز المنارة





تستعد المطربة السورية أصالة، لتقديم حفل غنائي كبير، والمقرر يقام يوم الجمعة الموافق ٢٠ من شهر نوفمبر الحالي علي المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس.وستقدم أصالة باقة من أجمل أعمالها الغنائية الحديثة والقديمة خلال الحفل ليكون حفلها مميز كعادتها، والذي يحضره عدد كبير من جمهورها.يشار إلي أن أصالة طرحت أصالة ألبومها الجديد في الفترة الماضيه والذي يحمل اسم "لاتستلم" وحقق نجاح كبير وضم 20 أغنية بالتعاون مع أكبر الشعراء والملحنين في الوطن العربي.