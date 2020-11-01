ناردين فرج ضيفة شرف في مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكي





تظهر المذيعة ناردين فرج، في مسلسل "تقاطع طرق" بطولة النجمة مني زكى، كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل، والذي لم يتم الإنتهاء من تصويره.وكان من المقرر أن يعرض مسلسل "تقاطع طرق" أن يعرض رمضان الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيله وسيتم عرضه في دارما رمضان 2021.يشار إلي أن مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.