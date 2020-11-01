تشكيل استون فيلا المتوقع أمام ساوثهامتون بالبريميرليج

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
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يستضيف نادى أستون فيلا اليوم الأحد نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام. 

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت. 

خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكجين، باركلي.

خط الهجوم: تريزيجيه، واتكينز، جاك جريليش.

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