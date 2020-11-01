تشكيل استون فيلا المتوقع أمام ساوثهامتون بالبريميرليج





يستضيف نادى أستون فيلا اليوم الأحد نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: مارتينز.





خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.





خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكجين، باركلي.



