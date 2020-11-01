تشكيل استون فيلا المتوقع أمام ساوثهامتون بالبريميرليج
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:59 ص
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يستضيف نادى أستون فيلا اليوم الأحد نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.
وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي: مارتينز.
خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.
خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكجين، باركلي.
خط الهجوم: تريزيجيه، واتكينز، جاك جريليش.