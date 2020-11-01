نجم الأهلي السابق: أوجه الشكر لـ فابلر بعد التتويج بالدوري
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:50 ص
محمد جمال
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وجه أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي الشكر للمدير الفني السابق للفريق السويسري رينيه فايلر على ما قدمه مع الفريق منذ بداية الموسم وكان لابد من توجيه الشكر له في هذا التتويج.
وأضاف أشرف في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ، أن موسيماني منذ توليه مسئولية قيادة الفريق وله بصمة مميزة ، وكذلك الدور الذي قدمه فايلر خلال هذا الموسم كان له دور رئيسي في تتويجنا باللقب .
وتابع أن كل مدير فني يتولي قيادة الاهلي يُكمل مسيرة المدير الفني السابق ويستكمل المنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات .
وحقق النادى الأهلى لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي واحتفل امس بالبطولة عقب الفوز بالجولة الأخيرة على حساب طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل لا شيء.