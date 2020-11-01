بعد تخطى برومو المسلسل المليون مشاهدة.. تعرف على مواعيد عرض "خيط حرير"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تخطى برومو مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عز الدين ، والمقرر عرضه يوم الاثنين القادم الموافق 2 نوفمبر، مليون مشاهدة فور عرضه على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويرصد "الفجر الفني" مواعيد عرض مسلسل خيط حرير عبر شاشة on

يبدأ العرض الأول لمسلسل "خيط حرير" يوم الإثنين الجاري عبر شاشة on في تمام الساعة 7:45 مساءً كما يعرض في الإعادة الساعة 1:30 صباحاً ، 1:00 مساءً ، كما يعرض المسلسل الساعة 10 مساءً وتتم إعادته 5:00 صباحاً ، 3:00 مساءً.

خيط حرير" يشارك فى بطولته مى عز الدين, محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى.

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