نادر السيد: إختيار الأهلي لـ"موسيماني" قرار صائب للغاية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق أن إختيار النادي الاهلي للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني صائب للغاية في هذا التوقيت.

وأضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten   مع الإعلامي محمد فاروق أن تواجد موسيماني مع الاهلي إضافة كبيرة للفريق خاصة بعد رحيل فايلر في توقيت صعب للغاية بعدما قاد الفريق لإسلوب معين منذ بداية الموسم .

وتابع أن موسيماني لديه فكر مميز وإستطاع أن يظهر هذا مع الفريق منذ تولية المسئولية وحقق الكثير من الإيجابيات أهمها تأهل الفريق لنهائي افريقيا.

وحقق النادى الأهلى لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي واحتفل امس بالبطولة عقب الفوز بالجولة الأخيرة على حساب طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل لا شيء.

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