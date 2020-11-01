أيمن بهجت قمر يعلق على مشادة محمود كهربا ومحمد فضل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق الشاعر أيمن بهجت قمر، المشادة التي حدثت بين محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الأهلي.

ونشر أيمن بهجت قمر، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: "إزاي مسؤول يشتبك مع لاعب بالإيد ويدخل في مشادة كلامية، واللاعب كمان شايل طفل على إيده !!.. والحجة أنه اخترق البروتوكول!”.

وأضاف "ده تصرف غير مقبول ورد فعل غريب ما يطلعش من مسؤول بصراحة، حتى لو اللاعب غلط فين ضبط النفس، احتفالية وناس كبار مش صغيرة، عيب والله".

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