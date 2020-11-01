مؤلفة حكاية "لازم أعيش": كانت في الأصل عملا سينمائيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت نجلاء الحديدي، مؤلفة حكاية "لازم أعيش" بطولة جميله عوض، كواليس كتابتها السيناريو الذي أكدت أنه كان منذ 10 سنوات.

وقالت نجلاء الحديدي، في تصريحات إعلاميةـ إنها كانت تخطط لتنفيذ الفكرة بشكل عمل سينمائي، منذ 10سنوات ولكنها قررت بعد الانتهاء منها عرضها على الشركة المنتجة على المخرج يسري الفخراني.

وأشارت إلى أن القصة كانت تتطلب منها الكثير من المجهود والبحث والاستشارات الطبية للتعرف على الابعاد النفسية عن مرض البهاق من متخصصين ومن أصحاب البهاق أيضا، وكيفية تعاملهم معه او تعامل الناس ونظرتهم لهم.

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