سيدة أسترالية تروي تفاصيل تعرضهن لـ"كشف نسا" في مطار الدوحة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:04 ص
مطار الدوحة
مطار الدوحة
الفجر
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روت سيدة أسترالية، ممن تعرضن لانتهاك حقوقهن في مطار الدوحة، تفاصيل تعرضهن لـ"كشف نسا"، خلال الأيام الماضية.

وقالت المسافرة الأسترالية في تصريحات لقناة العربية الإخبارية: "أبلغونا في مطار الدوحة في البداية أن هناك مشكلة في الإنارة، ولاحقا أخبرونا أن هناك مشكلة أمنية، وتم اقتياد النساء والأطفال في مشهد مخيف، وتم عزل الرجال في الطائرة وكانوا خائفين جدا".

وأضافت السيدة: "كان الجميع يعتقد أن الطائرة تعرضت للقرصنة، وتراودنا أسئلة كثيرة ولم يكن أحد يعطينا الإجابة".

وتابعت: "لما عدت إلى سيدني أدركت أننا تعرضنا لموقف مريع وشكوت للقطرية في سيدني لكنها لم تعتذر لي حتى الآن".

كانت السلطات القطرية قد عثرت على طفل رضيع، في مطار الدوحة، وشكوا في السيدات المسافرات فأخضعوهن إلى "كشف نسا" رغما عنهن للتأكد من أن الطفل ليس ابن واحدة منهن، الأمر الذي أثار استياء وغضبا كبيرا في البلاد التي تنتمي لها النساء، وهي بريطانيا وأستراليا.

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