حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" تريند جوجل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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احتل مسلسل "إلا أنا" قصة "لازم أعيش" بطولة الفنانة جميله عوض، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل.

لاقي مسلسل "لازم اعيش" استحسان الكثير من رواد السوشيال ميديا، خصوصا لأنه يتحدث عن أزمة مصابين مرض البهاق، الذي انتشر الفترة الأخيرة وصعوبه علاجه كما يتعامل معاه البعض بشكل غير صحيح ويقوم بالتنمر على المصابين بهذا المرض.

من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة من مسلسل "إلا أنا".

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