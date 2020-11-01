بعد قرار حبسه.. حمو بيكا يتصدر تريند جوجل





تصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد حكم حبسه لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه.وكان علق حمو بيكا، على حبسه وتغريمه 200 الف جنيه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "رميت حمولي علي ربنا".وقضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.