بعد قرار حبسه.. حمو بيكا يتصدر تريند جوجل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم مطرب المهرجانات حمو بيكا، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد حكم حبسه لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه.

وكان علق حمو بيكا، على حبسه وتغريمه 200 الف جنيه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "رميت حمولي علي ربنا".

وقضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

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