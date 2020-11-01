موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:34 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا على نظيره مانشستر سيتي فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويدخل نادى ليفربول المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 7 جولات من عمر البطولة.

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