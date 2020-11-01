"واحد من الناس" يُجرى أول عملية لوالد المطربة بوسي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
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قال الإعلامي عمرو الليثى أن برنامج "واحد من الناس" تعاون مع الدكتور عادل عبد الرازق أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الزقازيق لإاجراء أول عملية يحتاجها الحاج محمد شعبان والد المطربة بوسي فى عينه اليمين.

وأضاف خلال ببرنامج " واحد من الناس " المذاع علي قناة الحياة، : "وبعد فترة ان شاء الله سيتم اجراء العملية الثانية  فى العين الشمال".

وطمأن الطبيب مشاهدي البرنامج على حالة والد بوسي، مؤكدًا أن العملية تمت بنجاح رغم تأخر ذهابه الي المستشفي وتأخر الحالة.

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