موعد مباراة سبازيا ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

















يحل فريق يوفنتوس مساء اليوم الأحد 1 نوفمبر، ضيفاً على ملعب "دينو مانوتزي" لمواجهة فريق سبازيا، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.





ويسعى أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، لتحقيق فوزه الأول منذ الجولة الثالثة، حينما تغلب على نابولي اعتبارياً بثلاثية نظيفة، لعدم حضور الأخير.









يحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 9 نقاط، مقابل 5 نقاط لفريق سبازيا، يحتل بها المركز الخامس عشر.









وتقام المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.



