نجم الزمالك السابق يكشف سبب خسارة الزمالك لقب الدوري









تحدث أيمن عبدالعزيز، مدرب ولاعب نادي الزمالك سابقا، عن خسارة نادي بيراميدز لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.





وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "وصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية الإفريقية إنجاز كبير للفريق".





وتطرق أيمن عبدالعزيز في سياق آخر، مشيرا:"الزمالك بدأ بطولة الدوري بشكل غير موفق وحاول تصحيح المسار في بقية الموسم".



