يسرا اللوزي لـ"الفجر الفني": هذه شخصيتي مع ظافر العابدين في "العنكبوت".. وسأعود لتقديم البرامج في هذه الحالة



*"طاقة حب" اتظلم في العرض لهذا السبب!



*شخصيتي في العنكبوت مختلفة وفريق العمل مميز



*لا يهمني مساحة الدور بقدر تأثيره



*لم يتم عرض مسلسل "نجيب زاهي زركش" عليا





تعيش الفنانة يسرا اللوزي حالة من التألق الفني الكبير خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تشترك في بعض الأعمال والمبادرات الخيرية والتوعوية.



وتتحدث يسرا اللوزي في حوار ل"الفجر الفني" عن مبادرة برنامج الطبخ للأطفال الذين يعانون من الصم والبكم، كما تكشف أيضا آخر مستجدات أعمالها الفنية.



حدثيني عن فكرة برنامج الطبخ مع الصم والبكم التي تقدميها؟

الحقيقة هما كانوا حلقتين قدمت حلقة وهاني عادل قدم الحلقة الأخرى، ودخل هذه الحلقات يكون الهدف منه مساعدة أي طفل من الأطفال الذين يعانون بسبب الصم والبكم.



وهم حاولوا أن يقدموا الموضوع بشكل يجذب الناس وبدون أن يكون القصد منه صراحة طلب أموال من الناس.



وكان أفضل طريقة للعرض هو تقديم البرنامج كأنه وصفات أكل والهدف منه ليس الوصفة ولكن تعليم الأطفال وتقديم الوعي فيما يخص موضوع "الصم والبكم" ونجحنا في عمل ذلك.



وأعتقد أن الفكرة نجحت بشكل لم أتوقعه وأتخيله على الإطلاق ونجحنا في أننا نمول جمعيات ضعاف السمع.



أحب أن أقدم الدعم المعنوي للأشخاص الذين مروا بتجربة ضعف السمع مثل ابنتي.



هل من الممكن أن تقدمين برنامج في هذه التجربة؟

أنا لا أحب تقديم البرامج على الرغم أننا قمت بذلك مرتين حيث قدمت "x factor" ورغم أن التجربة كانت صعبة للغاية لكن استمتعت بها وفي نفس الوقت أنا لا أرى نفسي مذيعة.



لو قمت بتكرار التجربة سيكون من خلال تقديم برنامج للأطفال أو تقديم برنامج خاص بوجبات الأطفال وأنا لدي الكثير من الأفكار في هذا الأمر خاصة في تقديم نصائح لوجبات صحية خاصة بالأطفال.



وفيما يخص موضوع "الصم" أرى انه يجب أن يكون هناك دور أكبر بالنسبة لي خلال الفترة المقبلة.



وأنا أفكر في تقديم مشروع فيما يخص هذا الموضوع حتى لو كان تقديم فيديوهات صغيرة كما انه يجب علي تعلم لغة الإشارة قبل أن أخوض تجربة هذا البرنامج.



كيف يسير يومك في الوقت الحالي؟

الولادة في بداية كورونا كانت مختلفة تماما وكان هناك قلق لكن الأمور سارت بشكل جيد وحاليا بنتي الكبيرة بدأت عامها الدراسي وتذهب إلى المدرسة لكن نصحتها بالتعامل بحذر وعدم الخروج يوميا خوفا من العدوى.



وفيما يخص يومي فيبدأ من الساعة 6 صباحًا بسبب أن ابنتي تذهب إلى المدرسة وبعد ذلك أقوم بالأعمال المنزلية وأنا شخصية بيتوتية ومستمتعة جدا بالمكوث في المنزل.



أخبرينا عن جديدك في العمل؟

بالنسبة للعمل فنحن بعد الموسم الرمضاني لا يوجد ضغط عمل ومازلت منتظرة عرض فيلم جيد لتصويره.



قمت بتصوير مسلسل بخط الايد مع أحمد رزق في المرحلة الماضية وأنا حامل، والحمدلله نسبة مشاهدته كانت كبيرة، وفيلم العنكبوت وكان من المفترض عرضه في عيد الفطر الماضي لكن تم تأجيله لظروف إنتاجية.



حدثيني عن دورك في فيلم العنكبوت؟

لا يمكن أن أكشف تفاصيل الدور حتى لا يتم حرق أحداث الفيلم لكن الشخصية أنضج ولديها صراع نفسي.



اسم الشخصية التي تجسديها ومشاهدها مع من؟

داليا ومعظم أدواري مع ظافر العابدين



ظافر مرتبط بالرومانسية لدي البنات هل هذا يعني أن دورك له علاقة بالرومانسية؟

رومانسية مختلفة وكده حرقت جزء انا طالعة مرات ظافر العابدين وفي اكشن وشوية رومانسية كده





تداول البعض أخبار عن ترشيحك لمسلسل يحيي الفخراني ما حقيقة هذا الامر؟

من فترة طويلة لم اتابع اخبار المسلسلات بسبب بناتي ولكن تم عرض مسلسلين آخرين واعتذرت وقتها برغبتي في تربية اول ست شهور لبنتي ولكن لم يكن من ضمنهم عمل النجم يحيي الفخراني.



هل أستعادت يسرا اللوزي رشاقتها بعد الحمل وكيف وتقوم بذلك؟

أحاول ممارسة الرياضة والأكل الصحي والابتعاد عن السكريات وتناول الحلوى من أجل الحفاظ على رشاقة جسدي.



نلاحظ أنه لا يهمك الدور الذي تقدميه صغير أم دور كبير؟

هذا الأمر سلاح ذو حدين، من ناحية الأهم هو اهمية الدور ومدى تأثيره في أحداث العمل سواء كان حجمه كبير أم صغير في مسلسل بخط الإيد كان دوري صغير لكنه مؤثر وكذلك في مسلسل خطوط حمراء.



فليس المهم الحجم الأهم هو مدى تأثير الدور في أحداث العمل.



أكثر موقف أثر فيكي وانتي تقومين تصوير بخط الإيد؟

أكثر موقف كان مشهد الوداع وانا أوصلهم المدرسة وأودعهم وهم لا يعلمون ذلك وكان لابد أن أظهر أمامهم أنني بحالة جيدة.



ويمكن لأنني أم فهذا المشهد أثر في بشكل كبير للغاية.



هل تهتم يسرا اللوزي بالسوشيال ميديا؟

أحاول الاهتمام بالسوشيال ميديا لكن في النهاية أنا لست الشخص المهتم بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير رغم علمي بأهميته.



أتواصل فقط وأهتم بالسوشيال في حال كان هناك احداث مهمة ليس كل شيء بسيط في حياتي اشاركه مع الجمهور.



هل تؤيدين فكرة عرض المسلسل على قناة خاصة أو مشفرة؟

فكرة عرض مسلسل على قناة مشفرة هذا يظلم العمل كثيرا لكن في النهاية المسألة مسألة حظ أو توقيت.



على سبيل المثال مسلسل "أدم وجميلة" تم عرضه على قناة مشفرة وحصل على نسبة مشاهدة كبيرة للغاية.



من وجهة نظرك هل ظلم مسلسل طاقة حب بسبب عرضه علي قناة مشفرة؟

الفكرة أيضا لابد من عرض المسلسل على قناة مشفرة وبعد فترة قصيرة على قناة مفتوحة لأنني لاحظت أن المسلسل لم يحظى بمتابعة كبيرة في الشارع رغم عرضه.







