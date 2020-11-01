خالد الصاوي: تجسيدي شخصية الشاذ في عمارة يعقوبيان مغامرة فنية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
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علق الفنان خالد الصاوي على شخصبة الشاذ جنسيًا التي جسدها في فيلم "عمارة يعقوبيان" للزعيم عادل إمام، قائلًا إنه كان بمثابة مغامرة فنية كبيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "On": "أنا عملت أدوار مختلفة ومعقدة وكمان اشتركت في أعمال دون المستوى وواقعة".

وأضاف الصاوي، أنه كان في كل مرة يحاول أن يجسيد أدوارًا مميزة وليست عادية.

وأكد أن مواجهة الخوف خوفك كانت شعاره في فيلم عمارة يعقوبيان، الذي يعتز به جدًا. 

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