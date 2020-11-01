مانشستر يوناتيد يستهدف نجم ميلان الإيطالي

يدخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الميركاتو الصيفي الجاري، للبحث عن لاعب وسط من أجل تدعيم وسط ملعب الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.





وتعاني كتيبة جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، من نقص في وسط ملعب الفريق، بعد تفريط النادي في هيريرا وتراجع مستوي فريد.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت"الإيطالية، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يضع عينه على متوسط الميدان التركي هاكان تشالهان اوجلو لاعب نادي ميلان الإيطالي.





وهناك عدد من المشاكل في الوقت الحالي بين الدولي التركي وإدارة نادي ميلان في الأمور الخاصة بالتجديد، تقرب اللاعب من الرحيل عن قلعة السان سيرو.





مانشستر يونايتد في الوقت الحالي يريد استغلال المشاكل بين تشان وإدارة نادي ميلان من أجل إبرام الصفقة بشكل رسمي، وباتت الأمور قريبة من الانتهاء بشكل رسمي.



