اليوم.. نظر دعوى نقل ملكية أموال وممتلكات جماعة الإخوان لخزانة الدولة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،  اليوم الأحد، الدعوى القضائية، المقامة من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، للتصرف ونقل ملكية أموال وممتلكات قيادات الجماعة، للخزانة العامة للدولة، بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة.

وشملت القائمة كلا من: مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، وأسرة الراحل محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي ومحمود غزلان، وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي.

كما شملت القائمة أيضا: محمد طه وهدان، أحمد دياب الديب، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، ومحسن راضي، محمود زناتي، رزق عمارة، بليغ النجار، إيهاب سلامة، محمد عبدالراضي عبود، أمير سويدان، صلاح القاضي، حسام أبوبكر، خالد نصار، هشام عجمي، حازم فاروق، أيمن هدهد، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.

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