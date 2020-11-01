"إنتي بسكوتايه مقرمشة" تحقق مشاهدات مرتفعة بعد حذفها وإعادة طرحها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
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أعاد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، طرح "انتي بسكوتايه مقرمشة" بعد حذف يوتيوب لها بسبب تشابهها مع الكليب الذي قدمه لحماقي.

ونجحت الأغنية حتى الان في تحقيق مشاهدات مرتفعة حيث اقتربت من تحقيق 7 ملايين مشاهدة.

تم حذف المهرجان بعد نجاحه في تحقيق أكثر  من ٢٥ مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة، ما شكل صدمة لجمهور ومحبي شاكوش الذين عبروا عن إعجابهم بالمهرجان فور طرحه.

يذكر أن "شاكوش" رفض الاعتراف بالاعتداء على الحقوق الملكية الفكرية واقتباس مهرجانه من أغنية حماقي وعليه تقدم المخرج مصطفى عامر بطلب لموقع الفيديوهات الشهير في ظل تشابه "الإنترو" وتم حذف كليب شاكوش.

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