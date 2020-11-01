اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:28 ص
المتهمون
المتهمون
مـروة هيـكل
Advertisements
تنظر الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف جامعة الأزهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين: سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى.

 يذكر أيضا، أن محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعه الازهر بوابة الفجر الفجر الإرهاب الإخوان

أخبار تهمك

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 11 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 13 ساعة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ حوالي 7 ساعات

شبورة وأمطار تصل إلى رعدية.. تعرف على طقس اليوم الأحد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن سباب وفاة الممثل العالمي شون كونري صاحب شخصية "جيمس بوند"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تأجيل مرافعة الدفاع في "أحداث مسجد الفتح" لجلسة 16 أكتوبر

الحبس سنة مع الشغل لـ5 متهمات بأحداث جامعة الأزهر

الحكم على متهم بـ"أحداث عنف الأزهر" 18 أغسطس

الحبس سنة لمتهم بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

إصابة نجمة شهيرة بفيروس "كورونا"

02:30 ص

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

10:01 م

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

09:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف