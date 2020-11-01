اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"

تنظر الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف جامعة الأزهر.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين: سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى.



