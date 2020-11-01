رئيس مجلس الشيوخ: الوضع الحزبي والسياسي في مصر لا يرضي أحد

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الوضع الحزبي والسياسي حتى وقت قريب كان لا يرضي احد، ولكن هناك تطور مؤخرا تشهده الأحزاب في مصر، ويكون لها وجود على الأرض.

و أشار "عبدالرازق"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التجربة الديمقراطية في مصر تمر بمرحلة جديدة، مضيفا أنه يجب ان نخرج من هذه المرحلة بتطور نوعي في الأداء البرلماني.





هذا، و استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، وفد اللجنة التي أناط بها قانون مجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب، حيث شهد اللقاء تسلم "عبد الرازق" تقريرًا متكاملًا عن كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.





وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، فضلا عن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل وزارة المالية.





كما انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتي 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولي الأحد الماضي علي أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد القادم.



