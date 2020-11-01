معتز عبدالفتاح: دعوات النزول تكلف الدولة كثيرًا (فيديو)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح جامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ هو تأكيد على التقدم الذي تشهده البلاد والواضح للجميع ولا يستطيع أحد إنكاره.

وأضاف "معتز" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "الرئيس دايما بيقول إحنا لا بنضحك على حد ولا حد يقدر يضحك علينا، وإحنا عارفين ظروف بلادنا، ودي إشارة إلى دعوات البعض بالنزول والتي من الممكن أن تكلف الدولة كثيرًا".

وتابع: "أي دعوات سواء كانت من الإخوان أو الثوريين سيترتب عليها قرارات مكلفة على الدولة التي لا يمكن أحد إنكار حجم المشروعات الوطنية التي تحققت خلال هذه الفترة، وفكرة البلطجة التي يروجها البعض داخل المجتمع لن تفيد حاليًا خاصة أن هناك قوة إصلاح وقوة مقاومة للإصلاح، وكل ما أؤكده أن الصعوبة خلال الفترة المقبلة هتقل وعائد العملية التنموية سيشعر به المواطن".

هذا، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة

وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.

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