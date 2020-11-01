تعرف على الترتيب النهائي لهدافي الدوري المصري الممتاز

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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حقق النادي الأهلي إنتصاره الأخير على نظيره طلائع الجيش بثلاثة نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية استاد الأهلي وي السلام في الجولة الأخيرة.



واستطاع الأهلي أن يحصد 89 نقطة من 32 مباراة خاضها على مدار الموسم الحالي، في حين حل الزمالك في وصافة الترتيب برصيد 71 نقطة.

وقد سجل الحاوي وليد سليمان هدفا أخيرا له هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم مع النادي الأهلي في المباراة الختامية للموسم ضد فريق طلائع الجيش وهو نفس رصيد جون انطوي مهاجم بيراميدز.


وقد جاء الترتيب النهائي لهدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1 – عبد الله السعيد يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 12 هدفًا.

3 – والتر بواليا.. 12 هدفًا.

4 – سيف الدين الجزيري.. 11 هدفًا

5 – مصطفى محمد .. 11 أهداف.

6- محمود علاء.. 10 أهداف.

7– حسام حسن.. 10 أهداف.

8- جون أنتوي .. 9  أهداف.

9- وليد سليمان .. 9 أهداف.

10- مروان محسن .. 7 أهداف

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