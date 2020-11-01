مدرب الأهلي: صالح جمعة أصبح في حسابات موسيماني





تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تتويج النادي الأهلي بدرع الدوري.





وقال قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تتويج الأهلي بالدوري جاء بفضل مجهود مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".





وتابع: "صالح جمعة بدأ في مرحلة العودة من جديد ويستعد بشكل جيد بدنيا في الوقت الحالي".



