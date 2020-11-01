موعد مباراة أودينيزي ضد ميلان في الدوري الإيطالي













يحل ميلان المتصدر، ضيفاً ثقيلاً على فريق أودينيزي بملعب "داكيا أرينا" ظهر اليوم الأحد، لمواجهة مضيفه أودينيزي، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.









ويسعى ميلان للمحافظة على الصدارة، بتحقيق الفوز على أودينيزي، وتجاوز التعادل الماضي ضد روما في الجولة الماضية.









يحتل ميلان المركز الأول برصيد 13 نقطة، مقابل 3 نقاط لفريق أودينيزي، يحتل بها المركز الثامن عشر.













تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD4 ويديرها الحكم ماركو دي بيلو.





ومن المنتظر أن يبدأ ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: سبيريان تاتاروشانو.





خط الدفاع: دافيدي كالابريا - سيمون كايير - أليسيو رومانيولي - تيو هيرنانديز.





خط الوسط: فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - هاكان تشانهانوجلو.



