رئيس مجلس الشيوخ: سأكون في منتهى الحيادية.. واستمع للرأي الآخر

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن دور المجلس في المعاهدات الدولية أساسي، حيث يبدي الرأي فيها وتدرس من كافة جوانبها، غير الأمور التي تحال للرئيس، موضحا أن المجلس يعدل ويضيف أو يحذف من أي يقوم بمراجعتها.





وأوضح "عبدالرازق"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على "mbc مصر"، اليوم السبت: "المجالس السابقة بذلت مجهودا كبيرا وكان دورها مثقل، ولذلك كان له انعكاس على نوعية النص القانوني الذي يخرج بشأن المعاهدات"، موضحا: "التشريعات كانت ليست دقيقة أو منضبطة".





وحول مدى تأثير دوره كرئيس حزب مستقبل وطن على مجلس الشيوخ قائلًا: "سأكون منتهى الحيادية والموضوعية وبكون على المستوى الشخصي في غاية السعادة عندما استمع للرأي الآخر.. زي دورنا في المحاكم بنسمع الرأي والرأي الأخر".





في سياق منفصل، استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، وفد اللجنة التى أناط بها قانون مجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب، حيث شهد اللقاء تسلم "عبد الرازق" تقريرًا متكاملًا عن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.





وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، فضلا عن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل وزارة المالية.





كما انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتي 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولي الأحد الماضي علي أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد القادم.



