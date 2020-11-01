نادر السيد: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يُقدم مستويات مميزة هذا الموسم سواء مع فريقه أو المنتخب ويستحق لقب الأفضل هذا الموسم.

وأضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten   مع الإعلامي محمد فاروق أن حارس المرمى يُعد من أهم العوامل الرئيسية في اي فريق ، والشناوي هذا الموسم أنقذ الأهلي في الكثير من المباريات الصعبة وتواجده كان مهم في حسم التأهل لنهائي افريقيا وحسم بطولة الدوري .

وتابع أن مستوى الشناوي يمنحه لقب أفضل حارس في مصر هذا الموسم ومن المتوقع أن يستمر هذا المستوى لسنوات أكتر.

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