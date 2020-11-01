نادر السيد: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر









قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يُقدم مستويات مميزة هذا الموسم سواء مع فريقه أو المنتخب ويستحق لقب الأفضل هذا الموسم.





وأضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن حارس المرمى يُعد من أهم العوامل الرئيسية في اي فريق ، والشناوي هذا الموسم أنقذ الأهلي في الكثير من المباريات الصعبة وتواجده كان مهم في حسم التأهل لنهائي افريقيا وحسم بطولة الدوري .



