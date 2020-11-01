محافظ جنوب سيناء: فتح متحف شرم الشيخ مجانا 24 ساعة (فيديو)
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:52 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن متحف شرم الشيخ يعمل على إدخال السياحة الثقافية بجانب السياحة الشاطئية، فهو ضروري في التسوق السياحي.
وتابع "فودة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس السيسي جامعة الملك سلمان، أن متحف شرم الشيخ يضم 6 آلاف قطعة سياحية.
وأضاف خالد فودة، أن شرم الشيخ تتبوأ مكانتها العالمية الجديدة وتم افتتاح متحف شرم الشيخ وجامعة الملك سلمان وعدد من المشاريع، موضحا أنه تم بناء جامعة الملك سلمان بقرض سعودي على 20 عام.
وأشار إلى أن متحف شرم الشيخ نافذة السياحة الثقافية والتاريخية في المدينة الساحلية، موضحا أن الأعمال في مشروع للمتحف بدأت في عام 2001 وتوقف عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى عام 2018، وتكلف 812 مليون جنيه
وكشف محافظ جنوب سيناء أنه تقرر فتح متحف شرم الشيخ غدا مجانا للجميع حتى تقوم وسائل الإعلام لتصوير المتحف والآثار التي يحتويها.
واستطرد خالد فودة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتحاليل اللازمة للسياح القادمين إلى مصر للوقاية من كورونا، موضحا أنه تم اكتشاف إصابة سائحين من أوكرانيا وقمنا بعزلهم وإعادتهم بعد شفائهم، قائلا: "السياحة تمرض ولا تموت".
وكشف محافظ جنوب سيناء عن حجم الإنفاق في سيناء من أجل تنميتها بلغت 700 مليون دولار، كاشفا عن وجود مخطط لرؤية تنموية جديدة لشرم الشيخ، مع إنشاء ميناء لليخوت لأول مرة في المدينة ينتهي في عامين، كما سيتم تنظيم سباق فورميلا المعروف باسم الجائزة الكبرى في شرم الشيخ.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا