سعد لوستان لـ "الفجر الفني": "الرجل الذي باع ظهره" فرصة غير عادية لي.. جائزة مهرجان الجونة كملت نجاح العمل والمشاهد الجنسية لا تهدف للإثارة (حوار)





في البداية.. حدثنا عن تجربتك في المشاركة ببطولة فيلم "الرجل الذي باع ظهره"؟



كيف كان التعاون مع فريق عمل الفيلم والمخرجة كوثر بن هنية؟



الفيلم حقق نجاحات كبيرة وحصد جوائز بمهرجان البندقية السينمائي.. هل توقعت له كل هذا النجاح؟



منذ أيام.. فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائي عربي بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.. ماذا تمثل لك هذه الجائزة؟



حدثنا عن تجربتك في فيلم قماشتي المفضلة ولاسيما وأنه شارك بمهرجان كان السينمائي؟



قرأت لك تصريح سابق أنك توافق على وجود مشاهد جنسية داخل الأعمال الدرامية.. برأيك هل هذه المشاهد لاتتسبب في زيادة معدلات جرائم التحرش والاغتصاب؟



حدثنا عن تحضيراتك المقبلة؟



حدثنا عن تفاصيل أولى تجاربك السينمائية في الإخراج؟



البعض يرى أن الدراما السورية هي التي تعطي ثقلا للأعمال المشتركة.. هل توافقهم الرأي؟











حقق الفنان السوري سعد لوستان، نجاحًا كبيرًا من خلال أعماله الفنية الهادفة ومنها "الرجل الذي باع ظهره" و"قماشتي المفضلة"، كما حصد ثمار نجاح هذه الأفلام بتكريمه في مهرجان كان السينمائي ومهرجان فينيسيا ومؤخرًا مهرجان الجونة السينمائي.وبعدما حصد فيلمه "الرجل الذي باع ظهره"، بجائزة أفضل فيلم روائي عربي بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة مساء أمس، أجرى الفجر الفني حوارًا خاصًا مع سعد لوستان والذي تحدث معنا في أمور عديدة.فيلم "الرجل الذي باع ظهره" بالنسبة لي يعتبر فرصة غير عادية، وهو مشاركة تحت قيادة مخرجة استثنائية في العالم العربي، وفي أوروبا اليوم وهي كوثر بن هنية، وإلى جانب نجوم عالميين وأبرزهم مونيكا بيلوتشي وكوين دي باو، فكان بحد ذاته أكاديمية سينمائية، بالإضافة إلى كادر من النجوم الشباب الرائعين جدا" وأهمهم يحيى مهايني "الرجل الذي باع جلده".والفيلم كان بالنسبة لي بمثابة جواز سفر للعبور إلى أوساط وتجارب جديدة من العالمية على مستوى المهرجانات وعلى مستوى الاحترافيين، فنانين ومنتجين.التعاون مع فريق عمل فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، برأيي هو عمل أكثر من احترافي، ولقد تجسدت المهنية في جميع عناصر المشروع الإبداعي بأدق التفاصيل، كما لا يمكن أن أنسى اللطافة والعلاقة الإنسانية والود الكبير لدى كبار نجوم العالم، عند التعامل معهم بشكل مباشر، وهي السوبر ستار مونيكا بيلوتشي، حيث كان مجرد حضور فيلم من أفلامها يشكل حلما" ورديا" لنا عندما كنا طلاباً، وسعدت جدا بأن أشاركها عملا" دراميا" ومشاهد مشتركة، وتخطفني بكارزميتها العالية وتواضعها الكبير.أنا شخصياً توقعت للفيلم أن يحصد الكثير من الجوائز ويتربع على عروش المنصات العالمية لأنه ببساطة يحمل جميع عناصر ومعايير الفيلم الناجح وصناعة العمل الفني الصحيح.جائزة مهرجان الجونة تعني لنا الكثير، كأسرة فيلم الرجل الذي باع ظهره، فهي جائزة مصرية ومصر تعني لجميع العرب وللسوريين بشكل خاص تمثل شيئا" عظيما" جدا"، لأن مصر بإنتاجها ومعاهدها ومهرجاناتها وجوائزها هي حلم لكل فنان وصاحب مشروع إبداعي لايمكن أن تكتمل فرحة نجاحه إن لم يتوج ذلك النجاح بجائزة مصرية أو تقدير من الناقد وصاحب المنهج العلمي المصري، ومهرجان الجونة اليوم بات حالة خاصة وفريدة ومحط لجميع الأنظار لما أثبته إلى جانب أخواته من مهرجانات فنية مصرية عبر قرن من الزمان والإبداع.فيلم قماشتي المفضلة يشكل بالنسبة لي حالة رومانسية خاصة فهو أول فيلم عبرت من خلاله إلى السينما العالمية وبفضله كانت مشاركتي الأولى في مهرجان كان السينمائي، حيث كانت مشاركة في القمة ومباشرة، بالإضافة إلى عشقي الكبير لسيناريو الفيلم وحبي لمخرجته غايا جيجي وقيادتها الذكية للممثل ولعناصر العمل.وفيلم قماشتي المفضلة هو بالنسبة لي كالحب الأول، فهو قبلتي الأولى للسينما العالمية، ولن يفارقني حتى آخر فيلم سينمائي في حياتي، وأعمالي الفنية التي أعتز بها كلها كانت بقيادة نسائية.في رأيي، أن نمثل مشهد فيه ممارسة جنسية هذا لايعني أن الممثل يمارس الجنس، فالأمر يشبه تجسيد مشهد عنف على سبيل المثال ويتضمن جريمة قتل، هذا لا يعني أن الممثل يقتل زميله في المشهد أو على خشبة المسرح.وكذلك المشاهد الجنسية في السينما، فهي لا تهدف بالضرورة إلى الإثارة، فالفعل الجنسي هو فعل درامي مثل أي فعل درامي آخر، وهنا تقع المسؤولية على المتلقي في السينما طالما أن الفيلم جيد، مثلما تقع المسؤولية على مستخدم أي أداة أخرى في الحياة الطبيعية، فمن يستعمل الكأس على سبيل المثال يستطيع أن يستعمله لتناول الماء أو الدواء كما يستطيع أن يستعمله ليتجرع السم، إذًا" هنا تقع المسؤولية على مستخدمي الأشياء وليست على ماهية الأشياء وموضوعها.دائمًا هناك تحضيرات وكاستينغ واختبارات ومراسلات على مستوى الإنتاج الأوروبي والعربي والتركي، ولكن هذا العام لا نستطيع أن نتوقع أي نتيجة أو جواب بسبب ظروف كورونا بالدرجة الأولى.ولكن كل ما أستطيع البوح به، هو أنني بصدد التحضير لتجربتي السينمائية الأولى في الإخراج وسأتناول فيها موضوع الإرهاب، ونحن الآن في مرحلة استكمال السيناريو والملف الإنتاجي.شريكي في المشروع هو السيناريست الشاب والصديق الكاتب السوري شادي دويعر، والفيلم مستوحى من قصة الإرهابي السوري ع. خ، عضو تنظيم القاعدة المسجون اليوم في ألمانيا مدى الحياة لارتكابه جرائم في سوريا خلال الحرب السورية بما فيها المجزرة المعروفة بمجزرة المزابل الرهيبة في مدينة الرقة ولمحاولته الشروع بعملية تفجير منتزه دوسلدورف في 2016 بعد هروبه واللجوء إلى ألمانيا، حيث أحبطت المخابرات الألمانية تلك العملية واعتقلت الخلية كاملة.ولسخرية القدر، أنا أعرف الإرهابي معرفة شخصية في سوريا قبل الحرب السورية وكان يعمل أيضا" في الإنتاج التلفزيوني ضمن اختصاص المعارك والخيول والمجازفات، وبالنسبة للإنتاج فهو فرنسي ألماني لم يتم الاستقرار على صيغة نهائية حتى الآن، ولم يتم أي توقيع معلن بسبب ظروف فيروس كورونا وبالتالي حتى خيارات الممثلين غير محسومة.حتى مرحلة مضت حققت الدراما السورية مكانة متقدمة وشكلت بالفعل ثقلاً في الإنتاج العربي المشترك، ولكن الدراما السورية اليوم ليست بأفضل حال بل حتى أنها تبشر للأسف بحالة سوداوية ثم التلاشي لأسباب كثيرة أهمها الأزمة السورية والحرب في سوريا والعقوبات على سوريا، ناهيك عن أن الدراما السورية، وكانت تحمل بذور ومسببات ضمور من قبل الحرب والانهيار السوري الشامل وهذا ما لا يرضى معظم السوريين مواجهته والاعتراف به ولاسيما الفنانين والنقاد، وهنا سيكون الإنتاج العربي في المراحل القادمة مخرجا" وطوق للنجاة في سبيل لقمة العيش بالنسبة للدراميين السوريين بعد أن كانوا أحد أطراف المعادلة ومكون أساسي في صيغة الإنتاج والعمل العربي المشترك.