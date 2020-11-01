خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:46 ص
المتعافون من كورونا
المتعافون من كورونا
إسلام أمين
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أعلنت مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، خروج عدد 15 حالة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

ووجه المتعافون الشكر خلال خروجهم لكافة أعضاء فريق العزل في المستشفى، مشيدين بدورهم في تقديم الرعاية اللازمة طوال فترة العلاج حتى الشفاء، وذلك وسط حالة من الفرحة بين فريق العزل من أطباء وممرضين.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 80 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 107376 حالات من ضمنهم 99353 حالة تم شفاؤها، و6258 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)
خروج 15 حالة من عزل "كفر الدوار" بعد تعافيهم من كورونا (صور)

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