فيروس (كورونا) يضرب عائلة كارداشيان!

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشف تقرير لموقع (CNN) عن إصابة  نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلوي كارداشيان بفيروس (كورونا) المستجد .
وهو ما كشفت عنه كلوي كارداشيان في مقطع فيديو لها تحدثت من خلاله عن وضعها الصحي فقالت: "اكتشفت لتوي أنني أصبت بفيروس كورونا .. أنا في غرفتي وكل الأمور تسير على نحو جيد رغم أنها لم تكن كذلك لأيام عدة " .

وظهرت أيضا في مقطع الفيديو شقيقتها النجمة كيم كارداشيان وعلقت على ذلك قائلة: "نحن ننتظر بفارغ الصبر نتائج فحوص كلوي لنعرف ما إذا كانت تعاني من الفيروس أم لا .. حدسي يقول إنها مصابة لأنها مريضة جدا وأنا أشعر بالقلق عليها وهي خائفة بل تحس بالتوتر"

كما أبدت والدتهما كريس جينير عن قلقها تجاه إبنتها وأشارت إلى أنها حاولت أن تستدعي طبيباً للحصول على المساعدة . 
لافتة إلى أن كلوي تعاني من بعض الأعراض ومنها التقيؤ والسعال والارتجاف والهبّات الساخنة ثم الباردة إضافة إلى ألم الرأس الحاد الذي لا يشبه الصداع العادي .
وختمت كلوي كارداشيان حديثها معربة عن تفاؤلها بالشفاء وقالت: "سنتخطى جميعاً هذا شرط أن يتقيد الناس بالقواعد .. ليباركنا الله".

أخبار تهمك

التحقيق مع الطفل المتهم بالتعدي علي رجل مرور بالمعادي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن سباب وفاة الممثل العالمي شون كونري صاحب شخصية "جيمس بوند"

منذ أقل من ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدرس ضم «إيتو الكونغو» في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 9 ساعات

شقيقة شهيد الشهامة بالإسكندرية تكشف تفاصيل واقعة المشاجرة التي أودت بحياته

منذ ساعتين و 41 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

الكشف عن سباب وفاة الممثل العالمي شون كونري صاحب شخصية "جيمس بوند"

12:32 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل

12:04 ص

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف