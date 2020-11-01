رئيس مجلس الشيوخ: "إحنا جايين عشان نشتغل.. وعندنا أفكار مذهلة"

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:46 ص
عبدالوهاب عبدالرازق
عبدالوهاب عبدالرازق
هدى عبدالرازق
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كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن أهمية الغرفة الثانية للبرلمان، مشيرا إلى أن جميع الدول التي أخذت بنظام الغرفتين فعلت ذلك ليس نوعا من الرفاهية، وإنما وجدت في وجودهما يجعل نوعا من انقسام العمل التشريعي والرقابي. 

وأوضح "عبدالرازق"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على "إم بي سي مصر"، اليوم السبت: "المجلس يضم قانونين وقامات ولهم تاريخ طويل، وعند البحث يخرج شيء جاد يسهل الأمر"، معقبا: "إحنا جايين المجلس عشان نشتغل مش وجاهة.. الناس في مجلس الشيوخ عندها أفكار مذهلة وعايزين يعملوا مشروعات تنقل البلد ولديها خطط مدروسة.. عايزين يعملوا حاجه".

كان المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل الثلاثاء الماضي، وفد اللجنة التى أناط بها قانون مجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب، حيث شهد اللقاء تسلم "عبد الرازق" تقريرًا متكاملًا عن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.

وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، فضلا عن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل وزارة المالية.

كما انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتي 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولي الأحد الماضي علي أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد القادم.

وانتهت اللجنة إلي إقرار وجود 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها منأجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذها وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات في مصر.

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