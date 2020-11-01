شاهد.. طلب "السيدة روحية" الوحيد من وزارة الأوقاف

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:44 ص
السيدة روحية
السيدة روحية
شيماء حسن
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ناشدت السيدة روحية، بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزارة الأوقاف بوضع حل لمشكلة منزلها الملاصق لأحد المساجد التابعة للوزارة، حيث تم بناء دورات للمياه تسببت في انهيار جزء من منزلها المبني بالطوب اللبن والذي يغرق في أوقات الأمطار الشديدة.

وأكدت "روحية" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن إعادة ترميم منزلها هو هدفها حاليًا خاصة بعد التكريمات التي حصلت عليها من محافظة المنوفية والمساعدات وزارة التضامن بعد انتشار قصة كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قصة السيدة روحية
وفي ذات السياق قال محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ "السيدة روحية" ستحصل على عدد من المساعدات، بعد كفاحها مع أبنائها الثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 

وأضاف "فكري" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، مساء الجمعة: "سيحصل الثلاث أطفال على معاش كرامة، وسيتم صرف معاش استثنائي لها، ومحافظ المنوفية نفسه أمر بصرف مساعدة مالية لها".

وأضاف عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي: "عرضنا على السيدة روحية إدخال أولادها الثلاث إلى أحد دور الرعاية، ولكنها رفضت وقالت إنّها هتفضل ترعاهم لحد ما تموت، وهي لم تطلب أيّ مساعدة، وتعتبر مثالَا مشرفًا للأم المصرية المضحية والصابرة، وهي مرشحة لأن تكون الأم المثالية على مستوى المحافظة".

من جانبه قال محمد حبيب، نجل السيدة روحية، إنه يدعم ترشيح والدته للحصول على جائزة الأم المثالية، مضيفًا: "والدتي نموذج فريد، ولم يكن هدفها من نشر مقطع الفيديو المساعدات، ولكن كان هدفها نشر قصة كفاحها وفرحت أوي بدعوات الملايين لها".

وفي تصريحات سابقة قال ابن السيدة روحية التي فبركت قناة الجزيرة فيديو لها، إن القناة القطرية استغلت فيديو لوالدته وهى تتحدث عن قصة كفاحها في تربية أبناءها، الذين من بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، حتى تمكنت من الوقوف على قدميها، معقبًا: "اقتطعوا قصة الكفاح وأظهروا حديثها على أنها تعاني.. رغم أنها فعلًا كانت تتحدث عن المعاناة التي تكبدتها خلال مرحلة تعليمي، ولكننا الآن أفضل وهو ما كانت تقوله والدتي".

وأضاف "حبيب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنّ والدته رفضت كافة المساعدات التي كانت تقدم لها، ولا يمكن أن تقبل ذلك بعدما بلغت عامها الـ61، وتابع: "لي الفخر أن تكوني أمي سيدة عظيمة تحملت الكثير في سبيل تربية أبناءها.. ولم تطلب الظهور الإعلامي.. ولكن الصدفة أظهرت وأبرزت قصة كفاحها في أحد المواقع عندما تحملت الصعاب خلال مرحلة تعليمي.. هي من قالت لي: (أكمل تعليمك وأنا سوف أتحمل)، وهو ما حدث بالفعل حتى أصبحت مهندسًا".

واستكمل "حبيب"، قائلًا: "رغم أنها تراعي 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنها لم تشتك على مدى عمرها.. وهي قالت لي: (أنا عشت عمري كله ولم أمد يدى لأحد مش بعد ما وصلت لسن 61 عام همد يدى)"، مشددًا على أن الهدف من الفيديو هو إيصال رسالة إلى كل أم مصرية أنه مهما كانت الصعاب يجب على الأم التحمل.

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