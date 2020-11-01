عاجل.. الأهلي يٌقرر معاقبة كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل









حقق النادى الأهلى الفوز اليوم على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل لا شيء.





وقال محمد فاروق مٌقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن النادي الأهلي يٌقرر معاقبة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا بسبب أزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة.





وشهدت تسليم النادي الأهلي لقب درع الدوري رقم 42 مشادة بين فضل وكهربا أثناء إحتفال لاعب الفريق باللقب وقررت إدارة النادي معاقبة كهربا بسبب هذه الواقعة .



