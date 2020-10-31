كريم نيدفيد: أتمني أن يحالفنا الحظ للتتويج بدوري الأبطال

أبدى كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي، مقدمًا التهنئة للاعبين والجماهير على هذا الإنجاز الجديد.





وقال: «كنت أتمنى أن أكون موجودًا مع الفريق في الفترة الحالية، وأن أسهم معهم في الفوز ببطولة إفريقيا، ولكن جميع اللاعبين الموجودين رجال وأصحاب خبرات كبيرة، وهم قادرون على تحقيق اللقب الإفريقي، وأتمنى أن يحالفهم التوفيق كي يسعدوا الجماهير».





وأضاف أنه ما زال يتعافى من الإصابة ويواصل جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، متمنيًا أن يعود إلى الملاعب في أقرب وقت.





وقال نيدفيد إن تعرضه للإصابة نصيب وقدر، وهو راضٍ بذلك، لكنه يجتهد كثيرًا لكي يعود في أسرع وقت للمشاركة مع الفريق وهو في حالة جيدة.



