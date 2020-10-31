كريم نيدفيد: أتمني أن يحالفنا الحظ للتتويج بدوري الأبطال
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:57 م
علي نبوي
Advertisements
أبدى كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخ النادي، مقدمًا التهنئة للاعبين والجماهير على هذا الإنجاز الجديد.
وقال: «كنت أتمنى أن أكون موجودًا مع الفريق في الفترة الحالية، وأن أسهم معهم في الفوز ببطولة إفريقيا، ولكن جميع اللاعبين الموجودين رجال وأصحاب خبرات كبيرة، وهم قادرون على تحقيق اللقب الإفريقي، وأتمنى أن يحالفهم التوفيق كي يسعدوا الجماهير».
وأضاف أنه ما زال يتعافى من الإصابة ويواصل جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، متمنيًا أن يعود إلى الملاعب في أقرب وقت.
وقال نيدفيد إن تعرضه للإصابة نصيب وقدر، وهو راضٍ بذلك، لكنه يجتهد كثيرًا لكي يعود في أسرع وقت للمشاركة مع الفريق وهو في حالة جيدة.