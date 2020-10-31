حارس الأهلي: بطولة إفريقيا تُعد التحدي الأكبر لنا

أبدى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق قاتل من أجل بلوغ هذه اللحظة والتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخ النادي.





ووجه لطفي التهنئة لزميله محمد الشناوي، بعدما نجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة على مدى 28 مباراة هذا الموسم.





وأكد أن الفريق سيغلق صفحة الدوري سريعًا من أجل التركيز في النهائي الإفريقي، الذي يعد التحدي الأكبر للفريق هذا الموسم.





وشدد لطفي على أن الإصابة التي تعرض لها مساء اليوم بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في تدريبات الفريق، بعدما تعرض لكدمة في كرة مشتركة مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش.



