حارس الأهلي: بطولة إفريقيا تُعد التحدي الأكبر لنا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أبدى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق قاتل من أجل بلوغ هذه اللحظة والتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخ النادي. 

ووجه لطفي التهنئة لزميله محمد الشناوي، بعدما نجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة على مدى 28 مباراة هذا الموسم.

وأكد أن الفريق سيغلق صفحة الدوري سريعًا من أجل التركيز في النهائي الإفريقي، الذي يعد التحدي الأكبر للفريق هذا الموسم.

وشدد لطفي على أن الإصابة التي تعرض لها مساء اليوم بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في تدريبات الفريق، بعدما تعرض لكدمة في كرة مشتركة مع عمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش الدوري المصري الجيش الأهلي

أخبار تهمك

التحقيق مع الطفل المتهم بالتعدي علي رجل مرور بالمعادي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يدرس ضم «إيتو الكونغو» في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

شقيقة شهيد الشهامة بالإسكندرية تكشف تفاصيل واقعة المشاجرة التي أودت بحياته

منذ ساعة و 27 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

منذ أقل من ساعة

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ أقل من ساعة

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأهلي «أقوى دفاع».. و«الشناوي» ملك الــ«كلين شيت»

الخطيب يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي ويطالبهم بالتتويج بكأس السوبر

الأهلي يعدل عقد لاعبه بعد رفض إغراءات النصر

فايلر عن محمود الخطيب: الأسطورة

اتحاد الكرة يجمد "تصاميم" المسابقات القديمة

محمد يوسف في حوار لـ"الفجر الرياضي": أتمنى ضم "زيزو" للأهلي.. السولية أفضل لاعب في مصر وخبرات الأحمر تُقربه من لقب إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

11:20 م

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

10:01 م

تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

11:28 م

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف