وليد سليمان: نتطلع إلى تحقيق بطولة إفريقيا

وليد سليمان: نتطلع إلى تحقيق بطولة إفريقيا
السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:53 م
علي نبوي
Advertisements
عبر وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.
وأضاف: «الحمد لله وضعنا كلمة النهاية بشكل أكثر من رائع في مشوار بطولة الدوري بعد موسم طويل مليء بالصعوبات».
وأوضح: «نتطلع إلى تحقيق بطولة إفريقيا التي تعد الهدف الأكبر بالنسبة إلينا».
وأشار إلى أن الجميع يتطلع إلى خدمة النادي الأهلي ومساندة الكيان، من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.
وأتم: «كل الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بعد إنهاء مشوار الدوري بنجاح والحفاظ على اللقب للمرة الخامسة على التوالي».
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا