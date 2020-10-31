وليد سليمان: نتطلع إلى تحقيق بطولة إفريقيا

عبر وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.





وأضاف: «الحمد لله وضعنا كلمة النهاية بشكل أكثر من رائع في مشوار بطولة الدوري بعد موسم طويل مليء بالصعوبات».





وأوضح: «نتطلع إلى تحقيق بطولة إفريقيا التي تعد الهدف الأكبر بالنسبة إلينا».





وأشار إلى أن الجميع يتطلع إلى خدمة النادي الأهلي ومساندة الكيان، من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.





وأتم: «كل الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بعد إنهاء مشوار الدوري بنجاح والحفاظ على اللقب للمرة الخامسة على التوالي».



