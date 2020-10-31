برشلونة يواصل نتائجه الكارثية ويتعادل أمام ألافيس في الدوري الإسباني





افتتح لويس ريوخا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول للمباراة، وفي الشوط الثاني تمكن الفرنسي أنطوان جريزمان من احراز هدف التعادل للفريق الكتالوني بطريقة رائعة في الدقيقة 64.





رفع برشلونة رصيده بهذا التعادل إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري الإسباني.





يذكر أن برشلونة سيواجه يوم الأربعاء المقبل فريق دينامو كييف الأوكراني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

واصل برشلونة نتائجه المخيبة للآمال في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ديبورتيفو آلافيس بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا الإسبانية.