ماكرون يغرد باللغة العربية للمرة الثانية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
Advertisements

قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية، تزامنًا مع إصابة كاهن يوناني في فرنسا بطلق ناري بمدينة ليون الفرنسية.

 

وقال ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "خلافا لكثير مما سمعت وشاهدت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، فإنّ بلدنا ليس لديه مشكلة مع أي دينٍ كان، وجميع هذه الأديان تمارَس بحرية على أرضه، ليس هناك وصم: فرنسا متمسكة بالسلام وبالعيش معا".

 

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، تعرض كاهن أرثوذكسي بطلق ناري في مدينة ليون الفرنسية.

 

وقالت الشرطة في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر" إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير".

 

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.

 

وفي غضون ذلك تحدثت مصادر في الشرطة لعدة وسائل إعلام عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.

 

أخبار تهمك

التحقيق مع الطفل المتهم بالتعدي علي رجل مرور بالمعادي

منذ حوالي 3 ساعات

شقيقة شهيد الشهامة بالإسكندرية تكشف تفاصيل واقعة المشاجرة التي أودت بحياته

منذ ساعة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 9 ساعات

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

منذ 34 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يدرس ضم «إيتو الكونغو» في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

الأهلي يستقر على عودة الثنائي المرعب

10:01 م

تفاصيل مشادة كهربا وفضل في حفل تسليم درع الدوري

11:28 م

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

11:20 م

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف