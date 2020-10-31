ماكرون يغرد باللغة العربية للمرة الثانية

قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية، تزامنًا مع إصابة كاهن يوناني في فرنسا بطلق ناري بمدينة ليون الفرنسية.

وقال ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "خلافا لكثير مما سمعت وشاهدت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، فإنّ بلدنا ليس لديه مشكلة مع أي دينٍ كان، وجميع هذه الأديان تمارَس بحرية على أرضه، ليس هناك وصم: فرنسا متمسكة بالسلام وبالعيش معا".

وأعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، تعرض كاهن أرثوذكسي بطلق ناري في مدينة ليون الفرنسية.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر" إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير".

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.

وفي غضون ذلك تحدثت مصادر في الشرطة لعدة وسائل إعلام عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.