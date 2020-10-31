مدرب الزمالك السابق: الأهلي خسر أحمد فتحي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد أيمن عبد العزيز، مدرب الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خسر أحمد فتحي، وذلك بعد رحيله إلى صفوف نادي بيراميدز.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي سيفقد أحمد فتحي فهو لاعب نادر في الكرة المصرية ويجبر الجميع على احترامه".

وأضاف: "بيتسو موسيماني مدير فني جيد من الناحية الفنية وطور من أداء اللاعبين".

وأتم: "أليو ديانج يمتلك قوة بدنية رهيبة ويؤدي في الجوانب الدفاعية والهجومية بشكل جيد".

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