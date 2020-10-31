هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه تتوسع في إجراء جراحات القلب بالمنظار و التدخل المحدود

شكلت رئاسه الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه فريق طبي لإجراء جراحات القلب بالمناظير والتدخل المحدود للعمل في جميع مراكز جراحات القلب التابعه للهيئه وستبدأ بمستشفى شبين الكوم التعليمي ودمنهور التعليمي ويرأس الفريق ا.د تامر البنا إستشارى جراحه القلب بالمعهد القومي للقلب.





وقال الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس الهيئه بأنه تحتم علي الهيئه التوسع في إجراء مثل هذه الجراحات فهي تمثل المستقبل لجراحات القلب حيث أن معدل المضاعفات وأيام الإقامة بالمستشفي أقل بكثير عن الجراحات العاديه وكذلك فإن المريض يتمكن من العوده إلى عمله في فتره أقل من الجراحات العاديه وهو ما يؤثر إيجابيا علي سرعه القضاء علي حالات قوائم الانتظار لجراحات القلب ويقلل من العبء الإقتصادي علي المريض المتمثل في غيابه عن مورد رزقه لفترات طويله في حالات الجراحه العاديه.





وأضاف، أن هذا النوع من الجراحات سيحل مستقبلا محل العمليات التقليدية كما حدث في الجراحه العامه حيث حلت جراحات المناظير محل العديد من الجراحات العاديه.





وتأتي جهود الهيئه العامه المعاهد والمستشفيات التعليميه لتقديم أحدث الخدمات الطبيه في إطار توجيهات فخامه رئيس الجمهوريه ومعالي وزيره الصحه والسكان بضرورة تحديث القطاع الصحي والخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين.



