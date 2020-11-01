نجاح أول عملية استئصال أورام العظام تحت مظلة التأمين الصحي ببورسعيد (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
العملية
العملية
منى صموئيل
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"الرعاية الصحية": 380 عملية جراحية متقدمة بمستشفى التضامن بورسعيد خلال 3 شهور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية استئصال لأورام العظام تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لشاب يبلغ من العمر 38 عامًا بمستشفى التضامن التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد. 

وأشارت الهيئة إلى تمكن الفريق الطبي بمستشفى التضامن بورسعيد من إجراء العملية للمريض، حيث أنه يعاني من ورم سرطاني بالرئة مع وجود ثانويات بالمخ وكسر مرضي بعنق عظمة الفخذ اليسرى، وعليه تم استئصال الثانويات بعنق عظمة الفخذ مع كحت التجويف الداخلي لعظمة الفخذ اليسرى، مع استعواض مفصل الفخذ بنصف مفصل ثنائي القطبين اسمنتي مع ملئ القناة والتجويف العظمي لعظمة الفخذ بالاسمنت الطبي، وتمت العملية بنجاح.

وأضافت أنه قام بإجراء العملية الجراحية نخبة من أطباء جراحات العظام بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد وهم، د. محمد فاروق أستاذ واستشاري جراحات أورام العظام، د. مصطفى عبدالعزيز طبيب أخصائي العظام، د. محمود جمال طبيب أخصائي العظام، ود. أحمد خميس أستاذ واستشاري التخدير جامعة عين شمس.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، سبق وأشارت إلى أنه تم إنشاء عيادة جديدة لعلاج أورام العظام بمستشفى التضامن ببورسعيد وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وتضم فريق طبي ذو مهارة وكفاءة عالية، حيث أن التعامل مع حالات أورام العظام يحتاج إلى تقنيات وأجهزة خاصة ودقيقة بالإضافة إلى فريق طبي مميز لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة وعلى أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد. 

فيما لفتت الهيئة إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من خلال مستشفى التضامن ببورسعيد لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد خلال الربع الأول من العام الثاني لتطبيق المنظومة الجديدة ( يوليو – سبتمبر ) 2020، بلغت 27.100 ألف خدمة طبية وعلاجية، شملت 10.951 آلاف كشف بالعيادات الخارجية للمستشفى في تخصصات "العمود الفقري، المفاصل، الأورام، الجهاز الهضمي، باطنة عامة"، 15.769 ألف فحص طبي ومعملي، بالإضافة إلى 380 عملية جراحية ما بين عمليات متقدمة وذات مهارة ومتوسطة وكبرى وذات طابع خاص، كما أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 55 أسِرة داخلي و17 عناية كبار و3 غرف عمليات.
نجاح أول عملية استئصال أورام العظام تحت مظلة التأمين الصحي ببورسعيد (صور)
نجاح أول عملية استئصال أورام العظام تحت مظلة التأمين الصحي ببورسعيد (صور)
نجاح أول عملية استئصال أورام العظام تحت مظلة التأمين الصحي ببورسعيد (صور)
نجاح أول عملية استئصال أورام العظام تحت مظلة التأمين الصحي ببورسعيد (صور)
نجاح أول عملية استئصال أورام العظام تحت مظلة التأمين الصحي ببورسعيد (صور)
نجاح أول عملية استئصال أورام العظام تحت مظلة التأمين الصحي ببورسعيد (صور)

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بورسعيد الرعاية الصحية التأمين الصحي

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